MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı! İşte ara tatil ve yarıyıl tatillerinin tarihleri...

Son dakika.. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2021-2022 MEB çalışma takvimi açıklandı. İlkokul ortaokul ve lise öğrencilerinin okula ne zaman başlayacakları ve gelecek yıl yaz tatiline ne zaman girecekleri takvim ile birlikte belli oldu. En önemlisi de ara tatil ile yarıyıl tatillerinin hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu. İşte MEB'in yayımladığı o takvim...

2021 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

*Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

*1. dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

*Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri yapılacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLLERİ

* 1 dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

* Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

* 2. dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

* Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.