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  3. MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | MEB sınav tarihleri | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | MEB sınav tarihleri | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

MEB, 2022 yılı için sınav uygulama takvimini yayımladı. Adaylar, "MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | MEB sınav tarihleri | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK..." konu başlıklarına göz atıyor. İşte 2022 yılı AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK sınavlarının tarihleri....

MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | MEB sınav tarihleri | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı için AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK sınavlarına girecek olan adaylara yeni takvimi duyurdu. Adaylar için erişime açılan tarihler MEB tarafından belirlendi. Haberimizde "MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | MEB sınav tarihleri | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK..." konu başlığına yer verdik. Adayların merak ettiği tarihler detaylarda....

MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

MEB 2022 SINAV UYGULAMA TAKVİMİ | MEB SINAV TARİHLERİ | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2 |  Mart 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8.Sınıflar) 2022/MS | 05 Haziran 2022

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 3 | Temmuz 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS | 04 Eylül 2022

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 | Aralık 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2022/MTSK e-Sınav | Haftanın 7 (yedi) Günü 81 il/ilçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları 2022 | Haftanın 7 (yedi) Günü 81 il/ilçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

MEB 2022 Sınav Uygulama Takvimi | AÖO, AÖL, AÖİHL, MAÖL, İOKBS, MTSK...

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