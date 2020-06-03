MEB açıkladı: Yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...