MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri belli oldu mu? | DYK kimler katılabilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru tarihini resmi internet sitesinden açıkladı. 8. sınıf ve 12. sınıfları yakından ilgilendiren bu durum karşısında öğrenciler " MEB destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru tarihleri belli oldu mu? | DYK kimler katılabilir? " sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş takvimini paylaştı. Bununla birlikte " MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri belli oldu mu? | DYK kimler katılabilir? " soruları merak konusu oldu. İşte ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini kapsayan kurs için merak edilen yanıtlar...
MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri yakından ilgilendiren 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş takvimi duyuruldu. Bununla birlikte, kurs merkezi başvurularının alınması ve daha sonra onaylanması 16-19 Ağustos, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.
Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayıp, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.
MEB'in duyurularına detaylı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız tıklayınız!
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?
Destekleme ve Yetiştirme Kursuna;
- 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri
- Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler
- Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar
- Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri
- Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)
- İmam Hatip orta okulu öğrencileri
- Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)
- Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri
katılım gösterebilirler.