Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş takvimini paylaştı. Bununla birlikte " MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri belli oldu mu? | DYK kimler katılabilir? " soruları merak konusu oldu. İşte ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini kapsayan kurs için merak edilen yanıtlar...

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri yakından ilgilendiren 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş takvimi duyuruldu. Bununla birlikte, kurs merkezi başvurularının alınması ve daha sonra onaylanması 16-19 Ağustos, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayıp, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

MEB'in duyurularına detaylı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız tıklayınız!

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursuna;

8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

katılım gösterebilirler.