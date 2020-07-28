MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

MÜLAKAT SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Öğretmen adayları, sonuçları

e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.



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MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara açıklandığı anda ulaşabilecekler.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlara itiraz süreci başlayacak. İtirazların değerlendirilerek kararın açıklanmasının arından ise tercihler alınmaya başlayacak. Atama takvimine göre tercihler 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

İTİRAZLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları da 15-19 Haziran'da alınacak.