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Bakanlık duyurdu! Sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilecek. Öte yandan Atama takvimine göre tercihler ise 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Bakanlık duyurdu! Sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek.  

MÜLAKAT SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara açıklandığı anda ulaşabilecekler.

Bakanlık duyurdu! Sözlü sınav sonuçları açıklandı

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlara itiraz süreci başlayacak. İtirazların değerlendirilerek kararın açıklanmasının arından ise tercihler alınmaya başlayacak.  Atama takvimine göre tercihler 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Bakanlık duyurdu! Sözlü sınav sonuçları açıklandı

İTİRAZLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları da 15-19 Haziran'da alınacak.

Bakanlık duyurdu! Sözlü sınav sonuçları açıklandı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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