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MEB EKYS başvuru ücreti 2021 ne kadar? Müdür Yardımcılığı sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır?

2021 MEB EKYS başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak binlerce aday için başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki MEB EKYS başvuru ücreti 2021 ne kadar? Müdür Yardımcılığı sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? İşte detaylar...

MEB EKYS başvuru ücreti 2021 ne kadar? Müdür Yardımcılığı sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme için yapılan sınavın başvuruları alınmaya başladı. 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle başlayan başvurular 11 Şubat günü sona erecek. MEB EKYS’ye girmek isteyen adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. Peki başvuru ücreti 2021 ne kadar? Müdür Yardımcılığı sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? İşte kılavuzda yer alan bilgiler.

MEB EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ,14 Mart 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. EKYS başvuru ücreti bu yıl 225,00 TL olarak açıklandı.

MEB EKYS başvuru ücreti 2021 ne kadar? Müdür Yardımcılığı sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır?

EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKYS puanları sınavdan itibaren 3 yıl geçerliliğini koruyacak. 

Adaylar,  başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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