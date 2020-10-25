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MEB harekete geçti! 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 6,7,10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze başlayacaklarını duyurdu. Buna göre yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'dan itibaren haftada 2 gün okula gidecek.

MEB harekete geçti! 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlıyor.  Ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. 

Öncelikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Ardından salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gitmeye başlayacak.

TÜM SINIFLAR OKULLARDA EĞİTİME BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.

MEB harekete geçti! 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor

''KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN''

Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var" ifadelerini kullanmıştı.

MEB harekete geçti! 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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