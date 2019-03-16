MEB, hayata geçmeyen proje için 5 milyon 236 bin 543 lira ödedi

İstanbul Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Suriyeli öğrencilere yönelik hayata geçmeyen bir proje için açılan iki ihaleyi kazanan Aktaş Turizm ve Taşımacılık şirketine 5 milyon 236 bin 543 lira ödediği ortaya çıktı. Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi ve yaz okuluna gelecek öğrencilerin taşınmasıyla ilgili proje için Kağıthane Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de ihale yaptığı ve projenin burada da uygulanmadığı belirtildi.

Artı Gerçek'ten Onur Dalar ve Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi için toplam bedeli 5 milyon 236 bin 543 lira olan 2 ayrı ihale açtı. İki ihaleyi de Aktaş Turizm ve Taşımacılık firması kazandı. Hayata geçmeyen proje için Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Aktaş Turizm'e 5 milyon 236 bin 543 lira ödedi.

Artı Gerçek'in görüştüğü okul yetkilileri bu projenin hiçbir okulda uygulanmadığını söyledi. İsmini vermeyen yetkililer ve öğretmenler, Suriyeli öğrencilerin okullarından evlerine yürüyerek gittiğini ekledi. Öğretmenler, bu projeyi duyduklarını ama herhangi bir okulda projenin uygulanmadığını söylediler. Öğretmenler ayrıca bu projenin iptal edildiğini duyduklarını dile getirdi.

CHP'li Soylu: Proje iptal edilmedi

CHP’li Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu ise projenin iptal edilmediğine dikkat çekti. Soylu, ihalenin iptal başvurusu için hiçbir firmanın başvurmadığını belirtti.

İlçe milli eğitim yetkilisi ihaleyi doğruladı

Artı Gerçek'e konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ihaleyi doğruladı.

Kağıthane'de de proje uygulanmamıştı

CHP Genel Yardımcısı Yıldırım Kaya da daha önce Kağıthane İlçe Müdürlüğü’nün Suriyeli çocukların taşımalı eğitimi için ödenen 2 milyon lirayı yerinde kullanmadığını Meclis gündemine taşımıştı. Kaya, “Bir ihbar mektubuyla ortaya çıkan olayda, İstanbul Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Suriyeli öğrencilerin taşıması ihalesinde, hiçbir Suriyeli öğrenciyi taşımayan 'Yücel Turizm' adlı bir firmaya, iki milyon liralık ödeme yaptığı iddia edilmektedir. Mektupta ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Kurt’un, Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğü 47 okuldaki okul müdürlerine baskı yaparak, görevden almakla, öğretmenlik yaptırmamakla tehdit ederek; taşınmayan öğrencileri çizelgelerde taşınmış gibi gösterilmesini sağladığı da iddia edilmektedir” demişti.

Kaya, Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada, ‘’Bunlar Suriyelilerin sırtından para yiyor. 35 milyar dolar harcadık diyorlar ama paraları demek ki bu şekilde yiyorlar’’ dedi.

MEB yaz okulu projesini geçtiğimiz aylarda başlatmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Okulu projesini geçtiğimiz aylarda başlattığını duyurmuştu. Projenin amacını ise şöyle açıklamıştı:

“Ülkemizde geçici koruma kapsamında öğrenim gören Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve öğrencilerin yaşadığı uyum sorunlarını en aza indirmek üzere bakanlığımız 21 ilde Türkçe Yaz Kursu Programı başlatmıştır."

Aktaş Turizm ve Taşımacılığa verilen 17.09.2018 ve 30.11.2018 arasındaki süreyi kapsayan ilk ihalede 4.166.767,56 lira, 06. 12. 2018 – 28.02.2019 tarihlerini kapsayan ikinci ihalede 1.069.776,00 lira Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kasasından çıktı.