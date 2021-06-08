MEB il içi tayin 2021 ne zaman? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi 2021

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi tayinlerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda il içi atamalarına ilişkin tüm detaylara yer verildi. İşte İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? 2021 İl içi atama başvuru şartları neler? MEB il içi kontenjan listesi belli oldu mu? sorularının yanıtları ve daha fazlası.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2021

*Başvurular 08-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

*Atama sonuçları 16 Temmuz'da ilan edilecek.

*Görevden Ayrılma İşlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yapılacak.

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU ŞARTLARI

Kılavuzda yer alan bilgiye göre il içi yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenler için aranan şartlar aşağıdaki gibidir;



1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

2021 İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

İl içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih yapılabilmektedir.