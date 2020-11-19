MEB karne verilecek mi? İlkokul ortaokul, lise ilk dönem karne dağıtımı ne zaman olacak 2020-2021?

Koronavirüs nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitim yarım kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Aralık tarihine kadar öğrenciler yüz yüze ve online olarak sınav yapılmayacağını söyledi. Peki öğrencilere ilk dönem karne verilecek mi? MEB tarafından yayımlanan takvime göre ilk dönem 22 Ocak tarihinde sona erecek. Peki öğrencilere karne dağıtılacak mı? MEB karne verilecek mi? İlk dönem karneleri ne zaman alınacak? İlkokul ortaokul, lise karne dağıtımı ne zaman olacak 2020-2021? İşte detaylar…

MEB 2020-2021 İLK DÖNEM KARNE VERİLECEK Mİ?

31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Sınavlar da okullarda yapılacaktı. Ancak vaka artışları nedeniyle sınavlar da ertelendi. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle sınavların yeni bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KARNE DAĞITIMI NE ZAMAN OLACAK?

Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek. 31 Aralık sonrasında vaka sayısına göre okullar açılırsa sınavların okullarda yüz yüze imkanlarla yapılacağı öngörülüyor. Henüz karne dağıtımı olup olmadığı netlik kazanmazken konuyla ilgili gelişme olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzasıyla paylaşılan açıklamada " Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek" ifadesine yer verildi.

MEB Bakanlığına bağlı kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları kapalı olacak.