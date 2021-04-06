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  3. MEB uzaktan eğitim projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alacak

MEB uzaktan eğitim projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uzaktan Eğitim ve güvenli okullaşma projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alacağını duyurdu. MEB, uygun danışmanlık firmalarını adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etti.

MEB uzaktan eğitim projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alacak

MEB'in resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında "Fizibilite Çalışması/İhtiyaç Analizi, Teknik Tasarımlar ve Uygulama Desteği için Danışmanlık Hizmetleri" alımı yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Fizibilite Çalışması/İhtiyaç Analizi, Teknik Tasarımlar ve Uygulama Desteğine yönelik danışmanlık hizmet alımı için kullanılacaktır.'' denildi. 

Alımlara yönelik ilanlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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