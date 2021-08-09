MEB ve YÖK harekete geçti: Yüz yüze eğitim için flaş karar! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversiteler açılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Ziya Selçuk'un yerine gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in yaptığı konuşmada “İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye’nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” ifadelerini kullanmasıyla öğrencilerin, velilerin ve öğretim üyelerinin gözü yüz yüze eğitimin ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. Detaylar haberin devamında...

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin aklında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusu var. Yüz yüze eğitim için gün sayan öğrencilerin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelmişti. Yüz yüze eğitim için ellerinden geleni yapacağını belirten Bakan'ın konuşması ardından MEB, 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ait takvimini yayınladı. Verilen bilgilere göre, ilk dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bununla beraber öğretmenlerin de mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 başlayacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Eğitimlerinin son yıllarını uzaktan eğitim ile geçiren öğrenciler için de müjdeli haber geldi. YÖK Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. Gönderilen yazıda; üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden gerçekleştirilebilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yıl Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması arz edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, YÖK'ün bu isteğine, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacağı biliniyor.