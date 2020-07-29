MEB'den Açık Öğretim okullarıyla ilgili flaş karar

MEB, Açık öğretim okullarında okuyan 18 yaş ve üzeri öğrencilere müjdeli haberi duyurdu. Açıklanan karara göre, Açık Öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak ve bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak. Böylelikle otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

MEB'den yapılan resmi açıklamada, ''Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.'' denildi.

DERSLER OTOMATİK ATANACAK

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için böyle bir karar alındığı belirtilen açıklamanın devamı ise şöyle:

''Yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.''

Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!



3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı.



Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.https://t.co/zTEgw4nKIZ — MEB (@tcmeb) July 29, 2020

Öğrenciler, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.



Açık Öğretim Ortaokulu için www.aio.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi için www.aol.meb.gov.tr

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için www.aoihl.meb.gov.tr

Mesleki Açık Öğretim Lisesi için www.maol.meb.gov.tr