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MEB'den AÖL 1. dönem hata veren sınavlar için 'Telafi Sınav' açıklaması!

25 Şubat'ta başlayan AÖL 1. dönem sınavlarında 3. gününe girildi. Öğrenciler sınavlarına girmeye devam ederken bazı zamanlarda "sınav süreniz bitti" ya da "sınavınız tamamlandı" şeklinde hatalarla karşılaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hata alan öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. İşte MEB'in açıklaması...

MEB'den AÖL 1. dönem hata veren sınavlar için 'Telafi Sınav' açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları yapılamamıştı. Ertelenen sınavların 25 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştı. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen sınavlara giren bazı öğrenciler sınav esnasında bir takım hatalarla karşılaşıyor. MEB AÖL online sınavlarında hata alan ve sınavlarını tamamlayamayan öğrenciler için duyuru yayımladı. 

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesi yayımladığı kılavuzda "Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir." bilgisine yer vermişti.

MEB'DEN HATA VEREN SINAVLAR HAKKINDA 'TELAFİ SINAV' AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada sistem yoğunluğundan dolayı öğrencilerin sistemde kopmalar yaşadığı bu nedenle de sınav sisteminde güncelleme yapılacağı bilgisi verildi. Hafta sonundan itibaren sistemin sağlıklı bir şekilde çalışacağı ifade edilen açıklamada yaşanan kopmalar sebebiyle sınavları yarım kalan öğrenciler için " Bu durumda olan hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceği" bilgisi verildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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