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  3. MEB'den "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı uyarı!

MEB'den "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı uyarı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çoğalan "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

MEB'den "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı uyarı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı kişilerden "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajların gelebileceğini ancak mesajın dolandırıcılar tarafından geldiğine dikkat çekti.  MEB,  mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlara yer verildi;

"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir.

MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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