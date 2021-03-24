MEB'den flaş açıklama! Ortaokullarda yüz yüze sınav kararı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi duyuruldu. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek." ifadesine yer verildi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.