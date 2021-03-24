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  3. MEB'den flaş açıklama! Ortaokullarda yüz yüze sınav kararı

MEB'den flaş açıklama! Ortaokullarda yüz yüze sınav kararı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi duyuruldu. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi.

MEB'den flaş açıklama! Ortaokullarda yüz yüze sınav kararı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi duyuruldu. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek." ifadesine yer verildi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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