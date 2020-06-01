MEB'den flaş açıklama! Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra telafi eğitimi yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarla ilgili bir açıklama yapıldı ve "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" denildi
Milli Eğitim Bakanlığı "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak"
"Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."" denildi
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