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MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ve okul yöneticilerini yakından ilgilendiren resmi değişikliği duyurdu. MEB görevde yükselme yönetmeliğinin hizmet bölgelerini düzenleyen bölümünde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde 1. bölgeye tabi olan ilçeler değişti.

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

MEB tarafından öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde büyük etkiye sahip hizmet bölgelerinde değişiklik yaptı. 81 ile gönderilen MEB'in yeni kararına Ankara hariç,  İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerdeki bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti. 

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şöyle;

"Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır. 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

BURSA

Karacabey, Kestel, MustafaKemalpaşa, Orhangazi, Mudanya, Gürsu birinci bölgeden alındı. Bursa'nın ikinci hizmet bölgesine Gürsu, Kestel, Mudanya, Gürsu geçti. Yenişehir 2. bölgeden alındı. Bursa'da, Orhaneli ilçesi 3. bölgeden alındı. İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa 3. bölgeye geçti. Bursa 4. bölgeye Orhaneli ilçesi eklendi.

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

DENİZLİ
 
Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri 1. bölgeye geçti.
 
DİYARBAKIR
 
Kayapınar ve Yenişehir ilçeleri 1. bölgeye geçti.

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

 

EDİRNE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye alındı.
 
ESKİŞEHİR
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odunpazarı ve Tepebaşı 1. bölgeye alındı.
 
GAZİANTEP
 
Oğuzeli ilçesi 1. bölgeden çekildi. 
 
HATAY
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun, Antakya, Defne ve Dörtyol 1. bölgeye alındı.
 
ISPARTA
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye alındı.

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

İSTANBUL
 
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla 1. bölgeden alındı.
 
İZMİR
 
Bergama, Ödemiş, Selçuk, Tire, Bayındır 1. bölgeden çıkarıldı. Urla ise 2. bölgeden 1. bölgeye geçti.
 
KAYSERİ
 
Talas ilçesi 1. bölgeden alındı.

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

KOCAELİ
 
Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Başiskele ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.
 
KONYA
 
Akşehir, Ereğli ilçeleri 1. bölgeden alındı.
 
MANİSA
 
Soma 1. bölgeden alındı.
 
ORDU
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu ilçesi 1. bölgeye alındı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftlik ilçeleri de 1. bölgeye çekildi.

 

MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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