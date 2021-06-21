MEB'den flaş karar: Görevde yükselme yönetmeliği hizmet bölgeleri değişti!

MEB tarafından öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde büyük etkiye sahip hizmet bölgelerinde değişiklik yaptı. 81 ile gönderilen MEB'in yeni kararına Ankara hariç, İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerdeki bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şöyle;

"Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır.



Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

BURSA

Karacabey, Kestel, MustafaKemalpaşa, Orhangazi, Mudanya, Gürsu birinci bölgeden alındı. Bursa'nın ikinci hizmet bölgesine Gürsu, Kestel, Mudanya, Gürsu geçti. Yenişehir 2. bölgeden alındı. Bursa'da, Orhaneli ilçesi 3. bölgeden alındı. İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa 3. bölgeye geçti. Bursa 4. bölgeye Orhaneli ilçesi eklendi.

DENİZLİ



Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri 1. bölgeye geçti.



DİYARBAKIR



Kayapınar ve Yenişehir ilçeleri 1. bölgeye geçti.

EDİRNE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye alındı.



ESKİŞEHİR



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odunpazarı ve Tepebaşı 1. bölgeye alındı.



GAZİANTEP



Oğuzeli ilçesi 1. bölgeden çekildi.



HATAY



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun, Antakya, Defne ve Dörtyol 1. bölgeye alındı.



ISPARTA



İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye alındı.

İSTANBUL



Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla 1. bölgeden alındı.



İZMİR



Bergama, Ödemiş, Selçuk, Tire, Bayındır 1. bölgeden çıkarıldı. Urla ise 2. bölgeden 1. bölgeye geçti.



KAYSERİ



Talas ilçesi 1. bölgeden alındı.

KOCAELİ



Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Başiskele ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.



KONYA



Akşehir, Ereğli ilçeleri 1. bölgeden alındı.



MANİSA



Soma 1. bölgeden alındı.



ORDU



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu ilçesi 1. bölgeye alındı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftlik ilçeleri de 1. bölgeye çekildi.