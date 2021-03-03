MEB'den velilere ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarına EBA'ya erişim sağlayabilmeleri için ücretsiz tablet dağımı yapıyor. Ancak ücretsiz tablet başvurusu için internet üzerinden herhangi bir başvuru almıyor.

OLTALAMA SİTELERE DİKKAT!

Ancak bir çok veliden gelen şikayet üzerine MEB'den oltalama siteler için uyarı yazısı yayımlandı.

Bakanlık, "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" adı altında kurulan sitelere karşı vatandaşları uyardı. Başvuru için kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kurulan sitelere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

VATANDAŞLARIN BİLGİ VERMESİ İSTENDİ

"İnternet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi ifadelerle iletişim bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi toplamaya çalışan sitelerin sahte olduğunu bildiririz." açıklamasının bulunduğu yazıda, bu sitelerle karşılaşan vatandaşların MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi vermesi istendi.