MEB'den yüz yüze eğitim konusunda açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında yüz yüze eğitimin 21 Eylül Pazartesi günü “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

"DİĞER KADEMELERDE VE SINIFLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMA SÜRECİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.



Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”