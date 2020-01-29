Meclise 197 personel alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) idari teşkilatında ilk defa göreve başlayacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da toplam 197 personel alımı yapılacak.

Başvuru için 42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı kadrosu açılırken, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartları taşıması gerekir. Ayrıca adayın, sınav için açılan kadrolarda da aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için son gün ise 7 Şubat olarak belirlendi.