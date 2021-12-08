Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga! CHP'lilerin Bakan Soylu'nun olduğu yere yürüyünce ortam gerildi

TBMM Genel Kurulunda, saat 11.00'da Başkanvekili Sadi Bilgin önderliğinde İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşmeleri için toplandı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alarak, "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken fotoğrafınız çıktı, 'Başka uçak yoktu, ne yapayım?' dediniz" ifadelerini kullanınca Bakan Soylu, "Sahtekarca yalan söylüyorsun." cevabını vermesinin ardından gerginlik çıktı.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri, ortamı gererek Bakan Soylu'nun bulunduğu komisyon sıralarına yürümeye çalıştı. Bunun üzerine araya AK Parti milletvekilleri girince vekiller arasında tartışma yumruklu kavga çıktı.

GERGİNLİK SÜRÜNCE ARA VERİLDİ

Gerginliğin sürmesi üzerine, ortamı yatıştırmak isteyen TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen arada da tartışa devam etti. Birleşimin açılmasının akabinde ise Bilgiç, Meclis'in mehabetine yakışmayan hareketler yaşandığını belirterek, milletvekillerini, görüşmelerin Meclis'in saygınlığına ve İçtüzük hükümlerine göre yürütülmesine yardımcı olmaya çağırdı.

BİLGİÇ VEKİLLERE SESLENDİ

Bilgiç, vekillere seslenerek, "Beni İçtüzük hükümlerini, disiplin hükümlerini uygulamakla baş başa bırakmamanızı rica ediyorum" dedikten sonra kürsüye gelen milletvekillerinin kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanmamasını istedi. Bilgiç, bu yönde tutum sergileyenlerin sözünü keseceğini vurguladı.