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Meclis'te gergin oturum: CHP ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler Meclis'te tartışma yarattı. AK Partili ve CHPli vekiller birbirinin üzerine yürürken oturuma ara verildi.

Meclis'te gergin oturum: CHP ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Meclis'te gergin anlar yaşandı. AK Parti ve CHP vekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışma CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı konuşma sonrasında çıktı. Tepkilere neden olan konuşma sonrasında gerginlik artınca oturuma ara verildi. 

CHPLİ BAŞARIR ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ

Mecliste gergin oturum: CHP ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi olan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade eden CHP'li Başarır şöyle dedi: "Aslında bu madde, Anayasanın geçici 21 (b) maddesi gereğince 2 yıl önce kaldırılmalıydı ama kaldırılmadı. Peki bu madde neden kaldırılmalı? Gerek eski Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesi, gerekse sizin düzenlediğiniz TCK'nın 299.maddesi, nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Tarafsız. Nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Siyasetle ilişkisi olmayan. Ve bu özelliğinden dolayı da devleti temsil eden bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu. İkinci olarak, başkomutan olması özelliğiyle bu madde düzenlendi."  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlık sıfatlarını taşımadığını söyleyen CHP'li Başarır, AK Partili vekillerin tepkisine neden oldu.

Mecliste gergin oturum: CHP ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Konuşmasının son bölümünde önceki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tepki gösterdi. Çıkan tartışmaya diğer vekillerin de katılmasıyla gerginlik çıktı ve oturuma ara verildi.

Mecliste gergin oturum: CHP ve AK Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

 

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