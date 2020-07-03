Mecliste koronavirüs şüphesi! Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı..

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal 1961 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

24, 25. 26. ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.