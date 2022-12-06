TMBB'de yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı! Son durumu belli oldu!

TMBB'de dün başlayan Bütçe görüşmelerinde hararetli bir şekilde devam eden oturumlar yumruklu kavgalar ile devam ediyor. Konuşması için kürsüye çıkan İYİ Partili Ümit Beyaz daha sözlerine başlayamadan AK Partili Zafer Işık ve İYİ Partili Hüseyin Örs birbirine girerek kavga ettiler.

KAFASINDA AÇILMA MEYDANA GELDİ

Zafer Işık ve Hüseyin Örs arasında yaşanan tartışmanın kısa süre içinde yumruklu kavgaya dönüşmesi sonrasında Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün Hüseyin Örs'ün kafasına geldiği ve Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği bildirildi. İlk olarak meclistekilerin buz ile müdahale ettikten sonra sağlık ekipleri gelerek kontrol gerçekleştirdiler.

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YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Hüseyin Örs, kaldırıldığı hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.