Medet ne demek, TDK'ya göre Medet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Medet ne demek? Medet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi medet kelimesi. Peki medet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre medet nedir, medet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEDET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Medet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Medet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre medet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yardım, imdat

- `Yardım edin, imdat` anlamında kullanılan bir seslenme sözü



MEDET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bekleyiniz ha başlıyor ha başlayacak, ha bire medet efendim...



MEDET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- medet Allah!

- medet ummak (veya beklemek)

