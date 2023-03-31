MediaMarkt, TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep'te 10 bin fidanlık hatıra ormanı

MediaMarkt, TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasına 10 bin fidan bağışlayarak MediaMarkt Hatıra Ormanı’nı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, hayatın her alanında kullanılan teknolojik ürünleri kullanıcıları ile buluşturmaya devam ederken "Daha İyiye" vizyonuyla herkesin ortak evi olan dünyamızı daha sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEK KUŞAKLARA DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışan MediaMarkt, bu alandaki projelerini hızla hayata geçirmeye devam ediyor.

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MEDİAMARK’TAN 10 BİN FİDANLIK BİR HATIRA ORMA

Bu kapsamda ülkemizi daha fazla ağaçlandırmak için TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturan MediaMarkt; alışveriş sonrası kendilerine e-posta ile iletilen memnuniyet anketini doldurarak MediaMarkt Hatıra Ormanı’nın oluşturulmasına katkıda bulunan müşterileriyle birlikte, sürdürebilir bir geleceğe adım atmayı destekliyor.

MediaMarkt, sunduğu ürünlerle müşterilerinin yaşamını iyileştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken de dünyaya katkı sunmayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

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Sürdürülebilirliği bir projeden ziyade, yaşamaya değer bir geleceği sağlamak üzere takınılan bir davranış biçimi olarak gören MediaMarkt, bu yolda müşterileri ve çalışanlarıyla birlikte attığı küçük adımlarla büyük değerler yaratacağına inanıyor.