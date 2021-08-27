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Medipol Başakşehir 0 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasına konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve 3'te 0 çekti.

Medipol Başakşehir 0 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den transferi Mame Thiam'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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