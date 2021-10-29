Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Medipol Başakşehir evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Medipol Başakşehir - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Adana Demirspor maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Cihan Aydın görev alacak.