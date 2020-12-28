Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile 27.12.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maç sonucu: Medipol Başakşehir Kasımpaşa 2 2 Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 19:00

Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Ali Şansalan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 11. Nacer Chadlı, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 37. Martın Skrtel, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Goller

Nacer Chadlı,27.dk (f), Edın Vısca,90+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 57.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 46.dk, Alexandru Epureanu 72.dk, Martın Skrtel 51.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 62.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 62.dk

Oyuna Girenler

Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 46.dk, Deniz Türüç 72.dk, Mehmet Topal 51.dk, Berkay Özcan 62.dk, Kerim Frei 62.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Yusuf Erdoğan,36.dk (f), Armın Hodzıc,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mahmut Ertuğrul Taşkıran 87.dk, Çift Sarı Kart Aytaç Kara 42.dk, Sarı Kart Mickael Sylvain Tırpan 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 67.dk, Anıl Koç 59.dk, Armın Hodzıc 90+3.dk

Oyuna Girenler

Bangaly Fode Koıta 67.dk, Kevın Varga 59.dk, Ahmet Oğuz 90+3.dk

Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 3 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 4 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 5 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 12 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 13 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 18 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 19 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları