Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile 27.12.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Kasımpaşa
|2
|2
Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 19:00
Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Ali Şansalan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 11. Nacer Chadlı, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 37. Martın Skrtel, 88. Cemali Sertel
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar
Teknik Sorumlu
Goller
Nacer Chadlı,27.dk (f), Edın Vısca,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Mahmut Tekdemir 46.dk, Alexandru Epureanu 72.dk, Martın Skrtel 51.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 62.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 62.dk
Oyuna Girenler
Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 46.dk, Deniz Türüç 72.dk, Mehmet Topal 51.dk, Berkay Özcan 62.dk, Kerim Frei 62.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Yusuf Erdoğan,36.dk (f), Armın Hodzıc,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mahmut Ertuğrul Taşkıran 87.dk, Çift Sarı Kart Aytaç Kara 42.dk, Sarı Kart Mickael Sylvain Tırpan 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Erdoğan 67.dk, Anıl Koç 59.dk, Armın Hodzıc 90+3.dk
Oyuna Girenler
Bangaly Fode Koıta 67.dk, Kevın Varga 59.dk, Ahmet Oğuz 90+3.dk
Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|3
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|4
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|5
|Beşiktaş
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|25
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|12
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|18
|-2
|14
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|15
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|18
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|19
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|Kayserispor
|28.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor
|28.12.2020
|Konyaspor
|Çaykur Rizespor