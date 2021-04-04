Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Yeni Malatyaspor
|3
|1
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 16:00
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Özdamar(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar
Teknik Sorumlu
Aykut Kocaman
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük
Yedekler
25. Ertaç Özbir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 39. Erkan Kaş, 66. Jospın Nshımırımana, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|15
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|16
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|17
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|18
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor
KAYNAK: TFF