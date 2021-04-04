Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor 3 1 Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Özdamar(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 39. Erkan Kaş, 66. Jospın Nshımırımana, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 15 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 16 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 17 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 18 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.2021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.2021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.2021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.2021 Kasımpaşa Beşiktaş 04.04.2021 Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor 04.04.2021 Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği 04.04.2021 MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor 05.04.2021 Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK: TFF