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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYASPOR
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor
3 1

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Özdamar(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 99. Deniz Dilmen, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 77. Mustafa Eskihellaç, 99. Adem Büyük

Yedekler

25. Ertaç Özbir, 4. Stephen Patrıck Mallan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 12. Aly Malle, 14. Doğukan Emeksiz, 27. Erıc Ndızeye, 39. Erkan Kaş, 66. Jospın Nshımırımana, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Başakşehir FK318914354933-14
15Yeni Malatyaspor3071112384432-6
16MKE Ankaragücü309516364932-13
17Kayserispor308814233932-16
18Kasımpaşa308715334731-14
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK: TFF 

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