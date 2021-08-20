Medoo aşka geldi! Şeyma Subaşı'ya övgüler yağdırdı! Fotoğraftaki detay "Şeyma yine mi hamile?" sorularına sebep oldu!

Evlilik hazırlığı yaptığı ve sevgilisi dolandırıcılıkla suçlanmasının ardından ilişkisini bitiren ve sonrasında tekrar bir şans veren Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine tam gaz devam ediyor. Bodrum tatillerinde aşk tazeleyen çiftten Meedo'nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Şeyma Subaşı ile yan yana çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Meedo şu sözlere yer verdi...

"Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim. Size aşkın sırrını bildiğini veya bulduğunu söylemeye çalışan herkes size yalan söylemiş olur. Her insan ve her aşk farklıdır. Size sadece deneyimlerimi ve aşkımı anlatabilirim."

"SENİ BULDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

"Seni tamamlamak için diğer yarım olduğunu bulmakla ilgili değil. Kendini tamamlamalısın. Birlikte bir takım olduğunuz, ortak olduğunuz, birbirinizi tamamladığınız başka bir eksiksiz insan bulmaktır. Onlardan bir şeyler öğrenecek kadar rahat olmalısın ve onlar da senden öğrenecek kadar rahat olmalı. Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bana birini sevmek için önce kendini sevmekle başlaman gerektiğini düşündün. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte deneyimler ve sevgi dolu bir ömre Şeyma! Seni seviyorum..."

HAMİLELİK YORUMALARI GELDİ

Meedo'nun bu paylaşımında elini Şeyma Subaşı'nın karnına götürmesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın tekrar hamile olduğu iddiaları gündeme gelirken Meedo'nun paylaşımının altı "Şeyma yine mi hamile?" yorumlarıyla doldu.