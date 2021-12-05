Megastar Tarkan baba mı oluyor? Paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı! Herkesin aklına o an geldi

Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya hesabını daha aktif kullanan ünlü şarkıcı Tarkan, paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Tarkan 2018 yılında baba olacağını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

"EVET DOĞRU"

Tarkan, baba olacağını "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değil mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." şeklinde konuştuğu bir video yayınlayarak duyurmuştu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir video yayınlayan Tarkan'ın uzun süre sessiz kalışı yine bir müjde duyuracağını düşündürdü. Ancak yürüyüşe çıkan Megastar sadece "Merhaba" demekle yetindi.

Takipçileri ise, "Bu mimikler size de bebek haberini hatırlatmadı mı?" sorularını sordu.