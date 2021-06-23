Megastar Tarkan imaj değiştirdi! Barış Manço'ya benzetildi!

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabında yeni imajıyla paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir koronavirüs dönemini Almanya'da eşi ve çocuğuyla geçiren Tarkan, Türkiye'yi ve sevenlerini çok özlemiş olacak ki, sosyal medya hesabında "Hello canlarım, özledim" notu altında bir fotoğraf paylaştı.

YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULDU!

Tarkan'ın paylaştığı bu fotoğraf, kısa süre sonra takipçilerini hayrete düşürdü. Fotoğrafta saçlarını omuzlarına kadar uzatmış olan Megastar'a çok geçmeden binlerce yorum ve beğeni geldi. Hayranları, "Biz de özledik.20 yıl önceki albüm fotoğrafı gibi, lütfen yeni albüm gelsin" , " sen her halinle güzelsin" , " gibi olumlu yorumlarda bulundu. Tarkan'ın yeni imajını Barış Manço'ya benzetenler de oldu.

İŞTE YENİ İMAJI!

Tarkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafında imaj değişikliği takipçilerin tarafından büyük ilgi gördü. İşte o değişim..