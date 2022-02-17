Megastar'dan Mega skandal şarkı sözleri! Tarkan'ın Geççek şarkı sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazıldı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milyonların beklediği Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek hakkında, çirkin bir iddia ortaya atıldı. Sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazıldığı iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırırken, "Rezalet bir şarkı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

1 12 Tarkan, yıllar sonra ortaya çıkardığı Geççek şarkısını yayımladı.