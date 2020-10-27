Mehmet Akif Alakurt içki içip araba kullandı!

Son zamanlarda takipçilerini söylediği sözler ve yaptığı sinkaflı açıklamalarla tepki çeken bir dönemin ünlü oyuncusu Mehmet Akif Alakurt yine dikkat çekecek bir harekete imza attı.

Alakurt, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım bulundu.

Alakurt'un paylaşımında bir elinde sigara diğer elinde alkolle araç kullandığı anlar büyük tepki çekti.

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve sonrasında başarılı yapımlarda boy gösteren Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

23 Temmuz 1979 tarihinde doğan Mehmet Akif Alakurt aslen Ordu Fatsa'lıdır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar veren Alakurt, annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı.

1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı.

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene modellik yarışmasında dünya ikincisi oldu. Asıl çıkışını ise Hacı dizisiyle yakaladı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan isim 2016 yılında oyunculuğu bırakma kararı aldı.