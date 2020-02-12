Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk dava açacak

İBB Meclisi'nde yaşanan küfür krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclis kürsüsünden küfrettiği iddia edilen AK Partili meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıkladı. Kürsüde, hemen yanında oturduğu İmamoğlu'nun sözlerini duyup olayı AK Parti Grubu'na aktaran divan kâtibi Onur Uygun da Aşıkkutlu'nun açacağı davada şahit olacağını belirtti.

OLAY YARGIYA GİDİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ettiği iddia edilen küfrün yankıları sürüyor. Aşıkkutlu, yaptığı açıklamada olayı yargıya taşıyacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, yakın çevresine kayak tatili konusunda üzerine gelindiği konusunda serzenişlerde bulunuyor. Yine kulis kaynaklarından edinilen bilgilere göre İmamoğlu, yakın çevresine "Boş bulundum, ettim" diyor.

ÖZÜR DİLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Küfrün muhatabı olduğunu dile getiren Mehmet Akif Aşıkkutlu ise olaydan sonra yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun kendisini makam odasına çağırarak özür dilediğini dile getirdi.

Konuyla ilgili Hürriyet'ten Fatma Aksu'ya açıklamalarda bulunan Aşıkkutlu, tenhada edilmiş özrü kabul etmeyeceğini söyledi. Aşıkkutlu, "Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Akif Aşıkkutlu'dan özür diledi