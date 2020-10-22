Mehmet Ali Alabora "Yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum"

Bir döneme oyunculuğu ile damga vuran ve gezi olayları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Alabora uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu.

Hakkında çıkan yakalama kararından sonra Galler’de yeni bir hayat kuran ve yurt dışına yerleşen Mehmet Ali Alabora, Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin'e yeni hayatı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 2013 yılında yaşanan Gezi Olayları nedeniyle Gezi Davası’nda müebbet hapis istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu Mehmet Ali Alabora, tam 7 yıldır yurt dışında yaşamını sürdürüyor.

Türkiye’den ayrılışını “Ayrılık hüznü yaşamaya bile vakit yoktu” diye anlatan Alabora, “Bu yedi sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm. Burada yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum. Neden hedef olarak seçildim bilmiyorum” diyor.

İşte Mehmet Ali Alabora'nın röportajında yaptığı çarpıcı açıklamalar..

“Tuhaf zamanlardı, sudan çıkmış balık gibiydim. Büyük, ağır duygular ve hüzünler yaşamaya vakit bile yoktu. Neler olduğunun farkına daha sonra vardım. Bu yedi sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm. Ki halen öyle olduğu çok aşikar.

Gezi sırasında onlarca sanatçı, oyuncu sert eleştirilerde bulunup sosyal medya hesaplarından paylaştı. Memet Ali Alabora da onlardan sadece biriydi.

"BU SORUNUN CEVABINI BENDE BİLMİYORUM"

Peki neden hedef olarak seçildi? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bana değil hedef olarak gösterenlere sormak lazım.

Aynı şey Osman Kavala için de geçerli. Neden Gezi davasında sadece 16 kişi seçildi. Yüzlerce insan vardı. Türkiye belki günün birinde şeffaf bir ülke olursa, belki o zaman anlayacağız. Neden bu kadar insanın suçsuz ve haksız yere hedef gösterilip hapislere atıldığını anlayacağız belki de.

Hedef gösterildim, sistematik bir hedef göstermeydi. Benim için hayati tehlike olduğunu vurguladım, ki o yüzden devlet bana güvenlik verdi zamanında.

Gezi davasında mahkemeye çıkarılanların hepsi beraat etti. Yurt dışında ya da farklı sebeplerle yargılanmamış olan, benim de içinde bulunduğum yedi kişinin dosyası ayrıldı.

Dosyalarımız iki ayda bir görülüyor, yakalama kararının devamına karar veriliyor. Avukatlarımız bizim de beraat etmemiz gerektiğini söylüyor ama mahkeme her defasında reddediyor. Bu hukuki bir dava değil, dava dilekçesini okursanız 657 sayfayı bunu rahatlıkla görürsünüz ne olup ne olmadığını.

"KİMİ ZAMAN 18 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Hayat değiştirmek kolay değil elbette. Ayrıcalık sahibi olduğunuz bir zamandan, yerden, bir mevkiden gelip başka bir yere yerleşiyorsunuz.

Tabii ki zor ve halen bitmedi zorluklar. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimi zaman günde 17-18 saat çalışıyorum. Her şey tıkır tıkır işliyor değil ama ben her zaman şöyle baktım.

İnsanlar hep ‘Bana ikinci bir şans verilseydi, şunu yapmazdım, bunu yapardım’ der ya hani. Al işte geldin hayata. İstiyorsan restoran aç, istiyorsan oyuncu ol ya da yönetmen. Ne istiyorsan yap! Ben bundan altı-yedi ay önce bir yazılımın kurucusu olacağımı, dünyada şu an olmayan bir video konferansın yazılımını yaratacağımı düşünemezdim.

"TÜRKİYELİ OLDUĞUM KADAR GALLERLİYİM"

Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini hisseden biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum.

Burada ne kadar gariban bir ülkeden geldiğinizi, demokrasiyi ne kadar becerememiş olduğunuzu anlatmanız ve buradaki demokrasinin ne kadar önemli olduğunu ve size büyük imkanlar sağladığını anlatmanız bekleniyor. Bir göçmen sanatçıdan ya da göçmen yazardan beklentisi bu oluyor. ‘Ama burada bir sürü sorun var’ demeye başladığınızda o zaman yerinizi bilmeniz gerekiyor.

YENİ BİR DİZİDE OYNAYACAK

Galce televizyonda Alev diye yeni bir dizide oynayacağım. Başrollerden biriyim, televizyon dizisi. Uzun zaman sonra ilk kez performans ve sanatla ilgili bir iş olacak. Ancak hayatımın en çok vaktini son yedi aydır, Meyhane Elsewhere projesi ve onun devamında da Gather -in video konferans projesi aldı.”