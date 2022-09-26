Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nı övdü, altılı masayı eleştirdi! "6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez"

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı hakkında olumlu ifadeler kullanırken altılı masayı eleştirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nı övdü, altılı masayı eleştirdi! "6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez"

CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra Muharrem İnce'nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi'ne geçen, buradan da istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çelebi, altılı masayı eleştirirken Cumhur İttifakı hakkında olumlu sözler sarf etti.

Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nı övdü, altılı masayı eleştirdi! 6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez

ALTILI MASAYI ELEŞTİRDİ

Cumhur İttifakı ve altılı masa hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Çelebi, "Şu anda Cumhur İttifakı net ve tutarlı gözüküyor. 6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nı övdü, altılı masayı eleştirdi! 6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez

"GÜÇLÜ LİDERLİK İÇİN CUMHUR İTTİFAKI DEDİM"

Çelebi, il başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediği için 'Cumhur İttifakı' dediğini belirterek şunları söyledi: FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim.”

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