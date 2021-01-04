Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...
Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Mehmet Ali Erbil sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini sevindirdi. Erbil paylaşımına: "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil hızla iyileşmeye devam ediyor.
Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
"2 YIL SONRA İLK TRAŞIM"
63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Geçtiğimiz gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.