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  3. Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Mehmet Ali Erbil sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini sevindirdi. Erbil paylaşımına: "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil hızla iyileşmeye devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

"2 YIL SONRA İLK TRAŞIM"

63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mehmet Ali Erbil'in bu görüntüleri takipçilerini sevindirdi: 2 yıl sonra ilk kez...

Geçtiğimiz gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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