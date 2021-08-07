Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, Yasak Elma dizisine dahil oluyor

Gazteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin yeni sezon için çekilecek bölümlerine, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz'ın transfer haberlerine Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasak Elma dizisi 5. sezonuna bomba bir giriş yapmak için gün sayıyor.

Medyapım’ın FOX TV için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı. Yılmaz’ın Kumru rolüne hayat vereceği öne sürülürken, Kumru’nun babası Doğan’a ise son olarak “Mucize Doktor” dizisinde başrollerinden Murat Aygen hayat verecek. Dengelerin sarsılacağı dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan rolüne kimin geleceği merak konusu olmuştu. Son gelen bilgilere göre rolü Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kaptı. Erbil'in teklife olumlu dönüş yaptığı söyleniyor.

Yasemin Erbil'in sosyal medyada paylaştığı cürretkar fotoğraflar yer yer magazin gündemine oturuyor.