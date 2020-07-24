Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti sezonu Bodrum'da açtı!           

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye'nin sevilen ve birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, geçtiğimiz gün Bodrum Bitez'de görüntülendi.

Pandemi sürecinde evlerinde vakit geçiren çift normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber, karantinanın acısını çıkardı ve gün boyu güneşin keyfini sürdü.

Bir süre Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, teknenin arka kısmında keyifli bir sohbete daldı.

Ünlü çiftin, akşam saatlerine doğru, teknenin brandasını değiştirdi. Eşine yardım eden Arzum Onan'ın keyifli halleri kameralara yansıdı.

MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN'IN EVLİLİKLERİ

Mehmet Aslantuğ,1993’te Detay Film’i kurdu. 1994 yılı ve günlerden bir gün, 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan’a telefon açıp, iş teklifinde bulundu. Arzum Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluşurlar. Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan’a evlenme teklif eder. Çift bir süre birliktelikten sonra 1996’da evlendiler.

Ünlü çiftin evliliği o günden bu yana mutlulukla sürüyor. Mehmet Aslantuğ bir röportajında evlilikleriyle ilgili şöyle demişti: “Çok zor bir zemin, sadece bizim için değil, hayat da çok zor. Vahşi kapitalizmin dayatmalarıyla insanın kendine bile tahammülünün azaldığı bir yerde çift, evli, sevgili olmak çok kolay taşınabilir değil o yüzden de böyle çabuk bitiyor, insanlar birbirlerini hırpalıyor. Arzum’la birbirimize olan saygı ve güvenimiz bizi bu zemin de dahil ayakta tutuyor...”

Çift, 2000 yılında oğullarını kucaklarına almışlardı. Halen mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayan çifte magazin dünyasında özenilerek bakılıyor.