Sanat dünyasının örnek olarak gösterilen ve beğenilen çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evlilikleri yıllardır mutlulukla devam ederken; Mehmet Aslantuğ’un 33 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Şehriban Emirli isimli bir kadın, ünlü oyuncunun hakkında Uçankuş TV’ye inanılmaz iddialarda bulundu.

Aslantuğ’dan iki kez hamile kaldığını ve bebek aldırdıktan sonra bir daha anne olamadığını söyleyen kadın, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında büyük bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı üzerine aldırdığını iddia etmişti.

"İKİ YIL ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK" İDDİASI

Bu acıyı hep içinde yaşadığını ve o zamanlar çok aşık olduğu Mehmet Aslantuğ’u her seferinde affettiğini söyleyen Şehriban Emirli iki yıl önce yaşanan bir telefon konuşmasından sonra artık konuşma kararı verdiğini söyledi. Emirli o telefon konuşmasını şöyle aktardı: “2018 yılında Mehmet’le konuştuk. Bana ‘Nasılsın, evlendin mi, çocuğun var mı’ diye sordu. Ben yıllar önceki olayları anlatıp kısır kaldığımı söylediğimde hiçbir tepki vermedi, sıradan bir şey yaşanmış ‘Hoşça kal’ deyip telefonu kapattı. Benim için Mehmet Aslantuğ o gün tamamen bitti” ifadelerini kullandı.

MEHMET ASLANTUĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Yıllar sonra açıklanan bu olayla ilgili Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu : "Çok yazık! 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı 'hayat arkadaşlığı'diye tariflenip asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor!" ifadelerini kullandı.