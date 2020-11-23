Mehmet Baransu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gazeteci Mehmet Baransu hayatı

FETÖ üyesi Mehmet Baransu, kapatılan Taraf Gazetesindeki Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Bu haber üzerine hayatı merak konusu olan Mehmet Baransu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEHMET BARANSU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1977 tarihinde Ardahan'ın Senemoğlu ilçesine bağlı Göle kırsalında doğan 43 yaşındaki Gazeteci Mehmet Baransu, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Mesleğe Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı. Okul döneminde okulun ajansında ve 32. Gün programında da bir süre çalıştı. Daha sonra Aksiyon dergisine geçti ve 1997-2000 yılları arasında burada çalıştı. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Baransu, "Amerika'da çocuk cinayetleri ve medya" konulu tezini hazırlamak için ABD'ye gitti. Tezini tamamlamak ve dil eğitimi almak için ABD'de üç buçuk yıl kalan Baransu, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet’te çalıştı.

Daha sonra yeni kurulan Taraf gazetesine geçti. Burada yaptığı haberler nedeniyle hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla pek çok dava açıldı. 2009 yılında ringhaber.com isimli özel haberler yapan bir site kurdu. Fakat yeteri kadar reklam alamadıkları gerekçesiyle siteyi kapatmak zorunda kaldı.

Columbia Üniversitesi Uluslararası-Halkla İlişkiler Bölümü Medya ve İletişim Program Direktörü Prof. Dr. Anya Schiffrin tarafından yazılan kitapta Baransu’nun “Pimini çekip bombayı verdi” haberi dünyanın farklı bölgelerinden derlenen 47 haber arasına girdi. Mehmet Baransu'nun 2009 yılında yaptığı haberle Elazığ’da bir komutanın nöbette uyuyan ere ceza olarak pimi çekilmiş el bombasını vermesi sonucu patlama yaşandığı ve 4 askerin şehit olduğu ortaya çıkmıştı. Nobel ödüllü ünlü ekonomist Joseph Stiglitz’in eşi Schiffrin, Ağustos ayında yayınladığı kitabında dünyanın farklı yerlerinde tarihe damgasını vurmuş ve toplum üzerine büyük etki bırakmış haberlere yer verdiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın, 27 Aralık 2013'te, “TSK’nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK’yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği, davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin yargılamada savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini manipüle etiği” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Baransu 2 Mart 2015 tarihinde tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürüldü. 09 Mayıs 2015'te Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Eski eşinin iddialarına göre; Baransu sahte belgeleri Fetullahçı örgüte mensup olan Tuncay Opçin'den almaktaydı. Eski eşi, Baransu'nun Opçin'den para da aldığını ifade etmektedir.

ÖDÜLLERİ:

"O Dört Er Böyle Öldü: Pimini Çekip Bombayı Verdi"

başlıklı haberi nedeniyle 2009 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülüne layık görüldü.

KİTAPLARI: