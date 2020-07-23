Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın neden görevden ayrıldı? Ayasofya Caminin imamı Mehmet Boynukal'ın görevinden ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika bilgisinin ardından Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın neden görevden ayrıldı? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

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86 yıl sonra 24 Temmuz itibariyle ibadete açılan Ayasofya Camide görev yapan Mehmet Boynukalın görevinden ayrılarak üniversitedeki görevine geri döndü. Peki Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın neden görevden ayrıldı? MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA? Ayasofya Cami'nin imamı olan Mehmet Boynukalın 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Prof.Dr. Mehmet Boynukalın'ın nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalarda bulundu. Boynukalın, ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitim bilgileri: Lisans, El-Ezher Üniversitesi, İlahiyat, 1992 Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 MEHMET BOYNUKALIN'IN ÇIKARDIĞI KİTAPLAR - Fıkıh Usulü Alimleri ve Eserleri (III-XIII. Hicri Yüzyıl) - El-Camiu's-Sağır AYASOYFA İMAMI MEHMET BOYNUKALIN NEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI? Geçici olarak Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulunmasının ardından talebi olumlu yanıtlandı ve Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine geri döndü. Mehmet Boynukalın'dan tartışma yaratacak sözler! Bölge Gündem