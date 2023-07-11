Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

yapılan kongre sonrası yeniden TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu görev dağılımının yapıldığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu görev dağılımının yapıldığını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi. Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Agah Ruşen Çetin: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Eröğüt: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Kalyoncu: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Şafak Müderrisgil: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"
Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"
Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!
Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Son Haberler
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı
Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı
Dudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma Nedenleri
Dudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma Nedenleri
Bu otun iyi gelmediği hastalık yok! İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi': Faydalarını duyan vazgeçemeyecek
Bu otun iyi gelmediği hastalık yok! İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi': Faydalarını duyan vazgeçemeyecek
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!