Mehmet Büyükekşi Kimdir? Nerede Görev Yapmaktadır

Seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından seçimlerde adaylığını sunan Mehmet Büyükekşi kimdir hakkında detaylı olarak bilgiler elde etmek istiyor. Mehmet Büyükekşi hakkında birçok site ve benzeri türden platformlarda eksik veyahut hatalı bilgiler sunuluyor. Bu durum sizlerin Büyükekşi hakkında yetersiz bilgiler almasına neden oluyor. Mehmet Büyükekşi yaptığı çeşitli açıklamalar üzerinden ismini sık sık spor dünyasında duyurmaya başlamıştır. Bu bakımdan Büyükekşi kim olduğu, nerede dünyaya geldiği ve kaç yaşında olduğu gibi ayrıntılar merak ediliyor.

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Mehmet Büyükekşi Hakkında

Büyükekşi Türkiye Kulüpler Birliği Desteğini de arkasına alarak Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde aday olduğunu açıklamıştır. Bu bakımdan Türkiye Futbol Federasyonu favori adayları arasında gösterilen Büyükekşi hayatı ve diğer özellikleri hakkında daha şimdiden başta Google arama motorundan olmak üzere birçok arama motorlarına başvurulmuştur. Spor tutkunları tarafında Gaziantep FK eski başkanı hayatı hakkında bilgiler elde etmeye başladı. Bu yazımız üzerinden siz değerli okurlara Büyükekşi hayatı hakkında detaylı olarak bilgiler sunacağız. Mehmet Büyükekşi 1961 yılında Gaziantep ilimizde dünyaya gelmiştir.

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Büyükekşi uzun dönemler boyunca doğup büyüdüğü ilden FK Başkanlığı görevinde yer almıştır. Bu nedenle Mehmet Büyükekşi Gaziantep Spor Kulübüne büyük destekler sunmuştur. Mehmet Büyükekşi 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi üzerinden dereceyle mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonraki süreçlerde ise sırasıyla İstanbul Marmara Üniversitesi ve İngiltere üzerinden işletme ve İngilizce dil eğitimlerini yüksek dereceyle tamamlamıştır.

Mehmet Büyükekşi Şuanda Hangi Görevde Yer Alıyor?

Mehmet Büyükekşi hayatı boyunca birçok farklı alanlarda görevini başarıyla tamamlamıştır. Böylece Büyükekşi gerek spor camiasında ve gerekse de eğitim alanlarında çeşitli görevlerde yer almıştır. Bu nedenle Büyükekşi kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmıştır. Mehmet Büyükekşi şuanda ise Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM başkanlığı ve Gaziantep FK başkanlık görevinde yer alıyor. Bu bağlamda Büyükekşi aynı anda iki farklı mesleki alanda üst düzey yönetici olarak görev almıştır.

Mehmet Büyükekşi Devam Eden Üyelik Alan Ve Görevleri

Büyükekşi aynı zamanda Türkiye Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, DEİK yönetim kurulu başkan yardımcısı ve DEİK icra kurulu üyesi, İstanbul Kalkınma Ajans Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,B20 Yürütme Kurulu Üyesi, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyelik görevinde yer alıyor.

Mehmet Büyükekşi Hangi Firmanın Sahibidir?

Mehmet Büyükekşi pek çok firmalarda üst düzey yöneticilik alan ve üyeliğinde yer alıyor. Bununla birlikte Büyükekşi aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından biri olan Ziylan Gayrimenkul firmasının sahibi ve yöneticisidir. Bu bakımdan Mehmet Büyükekşi aynı zamanda Gaziantep bölgesinin en tanınan ve başarılarıyla takdir edilen işadamları arasında yer alıyor.