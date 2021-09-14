Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''
Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''
Konya’da parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada aşı karşıtlığına destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ''Aşının 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir!" sözlerine Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi.