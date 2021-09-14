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  3. Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''

Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!''

Konya’da parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada aşı karşıtlığına destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ''Aşının 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir!" sözlerine Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi.

Mehmet Ceyhan'dan Fatih Erbakan'a sert çıkış: ''Bazıları Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan!'' 1112

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından aşının 3 kulaklı 5 gözlü yaratıkların doğmasına ve insanların maymunlaşmasına yol açtığı iddialarına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sert bir dille eleştirdi.