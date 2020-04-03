Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Bir televizyon kanalının canlı yayınına Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanan Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Mehmet Çilingiroğlu hakkında internette arama yapılıyor. Peki Mehmet Çilingiroğlu kimdir? | Mehmet Çilingiroğlu'nun işine neden son verildi? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.

1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi / NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU'NUN İŞİNE NEDEN SON VERİLDİ?

ABD'de görev yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yayın arasında kendisine e-posta mesajı geldiğini ve Koç Üniversitesi'nin görevine son verdiğini açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ve sağlık sistemiyle ilgili övgü dolu sözler sarfetmiş ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.