Mehmet Demir kimdir? İçileri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in gözaltına alındığı açıklandı. Peki Mehmet Demir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

Mehmet Demir, 1968 Batman’da dünyaya geldi.

1994 yılında Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden mezunu oldu. Mehmet Demir, uzmanlık eğitimini İstanbul Universitesinde aldı.

Mehmet Demir, Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başladı. Diyarbakır’da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Mehmet Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.